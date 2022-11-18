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Россиянин случайно застрелил 9-летнего сына из охотничьего ружья

Отец случайно застрелил 9-летнего сына из охотничьего ружья в Тюменской области, сообщает Telegram-канал «112».

40-летний житель Тюменской области пошёл пострелять из ружья вместе с сыном в деревню Малиново Сладковского района. В какой-то момент мужчина увидел движение в лесу и произвёл выстрел из охотничьего ружья ТОЗ-91, а когда подошёл, то обнаружил 9-летнего сына без сознания с огнестрельным ранением головы. Спасти третьеклассника не удалось, ребёнок скончался до приезда медиков.

Родители погибшего ребёнка характеризуются положительно, в семье воспитывается ещё 6-летний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», а отца отпустили под подписку о невыезде.