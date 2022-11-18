В России и мире

Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

Задача на предстоящие 10 лет - обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта, оно должно охватить все отрасли экономики, социальную сферу и систему госуправления, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту 24 ноября.

«Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы, и систему госуправления», - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, «создающие прорывные технологии новой эпохи».