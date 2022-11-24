В России и мире

Как проходят международные конкурсы красоты, рассказала глава «Планеты женщин»

Как проходят международные конкурсы красоты и сказывается ли мировая ситуация на участии России, рассказала президент фонда «Планета женщин», первый основатель конкурсов для женщин с детьми Алла Маркина.

Она отметила, что на протяжении 20 лет сотрудничает с американским конкурсом «Миссис земного шара», где у России есть две победы – в 2009 и 2020 году. Недавно Алла Маркина вместе с конкурсанткой принимала участие в «Миссис земного шара Европа», где также присутствовала украинская делегация.

«Был накал, но отдаю должное организатору, она не мешает политику и конкурс. Касаемо конкретно нашего конкурса, с которым мы ведем работу уже 20 лет, все корректно проходит, но сложно», - прокомментировала ситуацию создательница конкурсов красоты для женщин.