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Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре

В коттеджном поселке Лесное Озеро на территории Новой Москвы при пожаре погибла вдова режиссера Станислава Говорухина Галина. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ГУ МЧС по Москве подтвердило информацию о погибшем при пожаре в поселке. Там проинформировали, что сообщение о возгорании поступило 25 ноября в 15:42. Пожар возник в частном одноэтажном деревянном доме с мансардным этажом, он распространился на площади 100 квадратных метров. Его потушили к 18:06.

Причины возгорания пока не уточняются.

Как отмечает «Лента.Ру», Галине Говорухиной, второй супруге кинорежиссера, было 74 года. Станислав Говорухин скончался в июне 2018 года возрасте 82 лет.