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Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи

Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию РФ, сообщается на сайте кабмина.

»Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "О связи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в сообщении.

Весной о прекращении поставки в Россию оборудования для сотовой связи завили Ericson и Nokia, что сказалось на обеспеченности российского рынка необходимым оборудованием, пишет РИА Новости.

Также весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, - прекращение поставок на российский рынок.