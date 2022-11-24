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Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено – Вячеслав Володин

Госдума в начале декабря примет решение о запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранных граждан. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено. Торговля детьми недопустима. Необходимо сделать всё, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря», - сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы.

Онн подчеркнул, что за последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тысяч младенцев, рождённых суррогатными матерями. Также он назвал такое материнство нелегальным бизнесом и отметил, что его оборот оценивается более чем в 2 млрд евро.

«Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары», - резюмировал Вячеслав Володин.