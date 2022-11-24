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В России вступил в силу приказ ФСБ о сведениях, касающихся национальной безопасности

Приказ ФСБ России об утверждении перечня несекретных сведений военной, военно-технической деятельности РФ, которые могут быть использованы против страны при получении их иностранными источниками, вступает в силу.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года», - приводит текст документа «Интерфакс».

Приказ спецслужбы об утверждении списка был издан в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Согласно статье 2.1 этого закона, физлицо независимо от его гражданства может быть признано иностранным агентом в случае, если оно осуществляет на территории РФ в интересах иностранных источников целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России. Это не касается случаев, когда в действиях физлиц присутствует состав статей УК о госизмене или шпионаже. Таким образом, лица, намеренно передавшие сведения из установленного списка ФСБ, могут быть признаны иноагентами.

Всего в перечне ФСБ 60 пунктов, они распределены по двум разделам: сведения в области военной деятельности РФ и сведения в области военно-технической деятельности России, также не относящиеся к секретным.

Сведения в области военной деятельности РФ, не составляющие гостайну:

к первому разделу списка отнесены сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической обстановки, планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне.

В списке также информация о дислокации, организации и передвижениях ВС РФ, а также других силовых структур, данные об эксплуатации и защищенности объектов войск.

Помимо этого, ФСБ сочла такими сведениями данные об оперативном оборудовании территории РФ в целях обороны, прохождении россиянами военной службы, сведения о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск, воинских формирований и органов.

В первом разделе списка также информация о морально-психологическом климате в войсках, персональные данные военнослужащих, сведения о соблюдении законности в войсках.

Сведения в области военно-технической деятельности России:

второй раздел списка посвящён российскому ОПК, а также деятельности госкорпорации «Роскосмос».

Так, в список внесены сведения о развитии оружия и военной техники, тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения образцов вооружения, производственной кооперации предприятий оборонно промышленного комплекса, в том числе о разработчиках или изготовителях вооружения.

Помимо этого, спецслужба отнесла к сведениям, получение которых иностранцами или иностранными организациями может повредить безопасности страны, информацию о функционировании и организации системы кибербезопасности критической инфраструктуры РФ в области оборонно-промышленного комплекса.

Документ причисляет к таким сведениям информацию о функционировании центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

Среди информации о деятельности Роскосмоса, попавшей в список: данные о техническом состоянии и готовности средств выведения космических аппаратов, развитии космической ядерной энергетики, о наращивании возможностей инфраструктуры перспективных средств системы контроля космического пространства, а также возможностей системы обнаружения и документирования фактов преднамеренного воздействия на российскую орбитальную группировку космических аппаратов. Кроме того, в списке сведения о программах международного сотрудничества госкорпорации, данные об ее долевом финансировании, финансово-экономических проблемах.

Полный перечень информации, не составляющей гостайну, передача которой иностранным источникам может навредить безопасности РФ, содержится в тексте приказа ФСБ, размещённом на официальном портале нормативных правовых актов.