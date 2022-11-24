В России и мире

В Госдуму внесли проект о декларировании доходов региональных депутатов

Депутаты ГД Павел Крашенинников, Валерий Гартунг, Алексей Диденко, а также сенатор Андрей Клишас внесли в Думу проект об упрощении декларирования доходов региональных депутатов, он доступен в думской базе данных.

«Предлагается упростить порядок декларирования доходов, расходов, имущества и года обязательств имущественного характера депутатами законодательных органов субъектов Российской Федерации и депутатами представительных органов муниципальных образований, осуществляющими свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе)», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также там отмечается, что как правило, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, совмещают указанную деятельность с основной работой как в бюджетной сфере, так и осуществляя предпринимательскую деятельность, пишет РИА Новости.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, будут предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих супругах и несовершеннолетних детях в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, или передачи вакантного депутатского мандата, а также в случае совершения в течение отчетного года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, говорится в сопроводительных документах к проекту.

Указанные лица подают необходимые декларации еще и в качестве кандидатов в депутаты в соответствии с избирательным законодательством, отмечается также авторами проекта.

При этом если соответствующий депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта РФ о том, что соответствующие сделки им не совершались, пишут авторы инициативы.

Сейчас порядок, предполагающий освобождение от ежегодного декларирования своих доходов, предусмотрен для депутатов сельских поселений, отмечается в сопроводительных документах.