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Бельгия не вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Хорватии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре и не вышла в плей-офф турнира.

Встреча группы F на стадионе «Ахмед бин Али» закончилась со счетом 0:0, пишут РИА Новости.

Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа провел сотый матч за национальную команду, в которой дебютировал осенью 2011 года.

Сборная Бельгии, занимающая второе место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), набрала 4 очка в трех матчах группового этапа и заняла третье место в квартете. Сборная Хорватии (5 баллов) вышла в плей-офф со второго места. Хорваты и бельгийцы являются серебряными и бронзовыми призерами ЧМ-2018.

Первое место в группе F заняла сборная Марокко (7 очков), переигравшая в заключительном туре команду Канады - 2:1.

Ранее участниками 1/8 финала плей-офф стали команды Австралии, Аргентины, Польши, Франции, Бразилии, Португалии, Нидерландов, Сенегала, Англии и США.