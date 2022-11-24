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В России и мире

Япония обыграла Испанию и с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира

02.12.2022 08:07|ПсковКомментариев: 0

Футболисты сборной Японии обыграли команду Испании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Встреча группы E, прошедшая на стадионе «Халифа», завершилась со счетом 2:1 в пользу японцев, в составе которых отличились Рицу Доан (48-я минута) и Ао Танака (51). У команды Испании забил Альваро Мората (11), пишет РИА Новости.

Статистический портал Opta сообщает, что футболисты сборной Японии в игре с испанцами владели мячом 17,7% времени, что является антирекордом для команды, победившей в матче чемпионата мира.

Сборная Японии набрала 6 очков и заняла первое место в турнирной таблице группы Е. Японцы в четвертый раз в истории вышли в плей-офф турнира (2002, 2010, 2018, 2022). Команда Испании набрала 4 очка и также сумела пробиться в 1/8 финала. Третье место в группе заняла сборная Германии (4), которая уступила испанцам из-за худшей разницы мячей, четвертой стала команда Коста-Рики (3).

По ходу группового этапа сборная Японии обыграла команду Германии (2:1) и уступила костариканцам (0:1). Игры с немцами и испанцами развивалась для японцев по аналогичному сценарию. Азиатская сборная проигрывала после первого тайма со счетом 0:1, но во второй половине встречи ей удавалось вырвать победу. По информации Opta, команда Японии стала третьей сборной в истории мировых первенств, выигравшей два матча на одном турнире, в которых она проигрывала к перерыву.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Японии 5 декабря сыграет с хорватами, команда Испании на следующий день встретится с марокканцами.

Теги: #футбол #чемпионат мира
Источник: Псковская Лента Новостей
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