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Назван главный цвет 2023 года

Специалисты института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили главный цвет 2023 года. Им стал «новый вибрирующий красный», сообщается на сайте организации.

Фото: Pantone

«Цвет следующего года - Viva Magenta 18-1750, мощный и придающий силы. Это новый вибрирующий красный, который выражается в чистой радости, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений. Это электризующий, глубокий оттенок, который громко заявляет о себе», - описывают оттенок нового года в институте цвета.

Также отметили, что оттенок уходит корнями в природу, так как в век технологий люди стремятся черпать вдохновение в окружающем мире и реальной жизни.