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Путин проведёт совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведёт в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза России и еще один международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - цитирует его РИА Новости.

«Если президент захочет сам сказать пару слов под камеры, то мы вам это покажем, если нет, то мы сообщим о той теме, которая будет профилировать», - отметил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что также возможен еще один телефонный разговор. «Мы, надеюсь, в скором времени дадим сообщение на этот счет», - сказал представитель Кремля.

Ранее в пятницу Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.