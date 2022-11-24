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Страны ЕС договорились о потолке цен на российскую нефть в $60 за баррель

Совет Европейского союза официально подтвердил решение по введению потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель с механизмом пересмотра, передает «Коммерсант». Ранее сегодня, 2 декабря, Польша, которая была единственной страной, не соглашавшейся с потолком цен, одобрила предложенные меры.

«Послы только что достигли соглашения по ценовому потолку на российскую нефть, транспортируемую морем. Письменная процедура последует, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС»,— говорится в сообщении председательства Чехии в Совете ЕС в Twitter.

Минфин США объявил, что потолок цен на российскую нефть установят от $60 за баррель, 1 декабря. По данным иностранных СМИ, Польша хотела установить потолок на уровне $30 за баррель.

Тем временем в ожидании вступления в силу ограничений на российскую нефть 5 декабря стоимость ее перевозки резко выросла. По информации Bloomberg, ставки на перевозки между Балтийским морем и Индией могут составить около $15 млн ($20 за баррель) при погрузке после 5 декабря. Ранее они составляли от $9 млн до $11,5 млн.