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Умер олимпийский чемпион по баскетболу

Олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года в составе сборной СССР Алжан Жармухамедов скончался на 79-м году жизни. Об этом 3 декабря сообщил на своем сайте московский клуб ЦСКА, за который выступал игрок.

Будущий спортсмен родился в Таджикистане и в начале карьеры выступал за ЦСКА из Ташкента.

«В Москву он перебрался в 1969 году и выступал за ЦСКА на протяжении 11 сезонов, став соавтором множества больших побед», — отметили в клубе.

Так, в составе ЦСКА Жармухамедов выиграл Кубок европейских чемпионов в 1971 году и 10 титулов чемпиона СССР.

«Огромных успехов Жармухамедов добился со сборной Союза: именно его поколение взяло первое «неамериканское» золото Олимпийских игр в 1972-м, при его участии завоеваны бронза Олимпиады-1976, три титула чемпионов Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронза (1970) чемпионатов мира», — отметили в клубе.

ЦСКА выразил соболезнования родным и близким спортсмена.