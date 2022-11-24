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В России и мире

В Иране упразднили полицию нравов

04.12.2022 15:43|ПсковКомментариев: 0

Власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на генпрокурора.

Согласно данным совета безопасности МВД исламской республики, как минимум 200 человек погибли в последних беспорядках в Иране, государственные, общественные и частные организации понесли более 200 миллионов долларов ущерба, сообщает РИА Новости.

«Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами», - приводит Франс Пресс сообщение агентства ISNA. По словам генпрокурора, она не имела «ничего общего с судебной системой».

Теги: #мир
Источник: Псковская Лента Новостей
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