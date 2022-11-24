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Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь английского языка впервые выбрал слово года путем общественного голосования, им стало выражение на сленге «режим гоблина», говорится в сообщении на сайте издательского отдела Оксфордского университета (Oxford Languages).

Понятие goblin mode («режим гоблина») - это сленговый термин, который сам Оксфордский словарь определяет как «поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям», уточняет РИА Новости.

На странице конкурса говорится, что впервые выражение было использовано в 2009 году в социальной сети Twitter, но «вирусным» (широко употребимым в сети) стало в феврале 2022 года и продолжало набирать популярность во время локдаунов пандемии COVID. Как отмечается, сейчас выражение используется, чтобы описать настроение тех людей, которые отказываются возвращаться к «нормальной жизни» после эпидемии и протестуют в сети против «недостижимых эстетических стандартов».

Напомним, что специалисты института цвета Pantone (Pantone Color Institute) 2 декабря определили главный цвет 2023 года. Им стал «новый вибрирующий красный».