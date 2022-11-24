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Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации

Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», – цитируют Клишаса «Ведомости».

Сенатор допустил соответствующее изменение законодательства, не уточнив, какие именно нормативные акты нужно корректировать.

При этом Клишас напомнил, что препятствовать возвращению граждан в Россию невозможно, так как это противоречит Конституции.

«Я не считаю, что люди, которые покинули страну, совершили преступление: если бы они его совершили, были бы возбуждены соответствующие дела. Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?» – подчеркнул он.

По мнению сенатора, совершенный уехавшими россиянами поступок «с точки зрения морально-этической» скорее подлежит осуждению, чем нет. «Наверное, можно говорить, что все находятся в разной ситуации, но базово, мне кажется, люди все-таки осуждают такое поведение, когда граждане бегут из страны от мобилизации», – уточнил он.

Сенатор добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести «для сотрудников чувствительных сфер» экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор.