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В России определили единственных поставщиков автомобилей скорой помощи и школьных автобусов

Правительство РФ определило единственных поставщиков автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов, закупку которых в 2022-2023 годах должен осуществлять Минпромторг. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Этим документом едпоставщиками «скорой» определены «Автомобильный завод "ГАЗ"» и «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ). Компании должны будут поставить в субъекты РФ 937 «скорых», пишет «Интерфакс».

Эти же автопроизводители, а также «Павловский автомобильный завод» (ПАЗ) названы поставщиками школьных автобусов. Здесь предприятия должны поставить в субъекты РФ 1,1 тысяч единиц техники.

В правительственном распоряжении оговаривается, что Минпромторг должен с этими едпоставщиками заключить контракты на поставку названной техники до уполномоченных получателей в субъектах РФ. При этом предусматривается, что эти поставщики могут привлекать субподрядчиков. Но при условии, что они самостоятельно (лично) выполнят не менее 30% обязательств по контрактам.

В предыдущие годы Минпромторг уже осуществлял по аналогичной схеме закупку автомобилей скорой медпомощи и школьных автобусов для нужд субъектов РФ. Едпоставщикам по таким госконтрактам также являлись ГАЗ, ПАЗ и УАЗ.

Правительство в прошлые годы ежегодно выделяло в среднем по 10 миллиардов рублей на соответствующие госзакупки. В 2020-2021 годах, на фоне ковидного кризиса, - по 15 миллиардов рублей.

Исходя из данных Минпромторга и правительства РФ, в 2016-2021 годах российские автопроизводители получили госзаказы на поставку в регионы в общей сложности более 27,3 тысяч машин «скорой помощи» и школьных автобусов на сумму свыше 65 миллиардов рублей. В том числе, 11,6 тысяч автомобилей «скорой» и 15,7 тысяч школьных автобусов.