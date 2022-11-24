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Сеть магазинов электроники DNS подтвердила утечку данных сотрудников

Крупная российская сеть электроники DNS подтвердила утечку данных сотрудников. В октябре DNS сообщила, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов компании. Спустя два месяца в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были также выложены данные о сотрудниках розничной сети.

«Да, действительно, в Сеть попали данные сотрудников компании. В украденной информации содержались данные сотрудников. Наиболее чувствительная информация - ФИО, рабочий e-mail и телефон», - говорится в сообщении. Уточняется, что «слив этой информации является следствием атаки хакерской группировки в октябре 2022 года», пишет РИА Новости.

Роскомнадзор по факту утечки провел проверку, «компания привлечена к ответственности».

Кроме того, компания по факту несанкционированного получения информации неизвестными лицами обратилась с заявлением в МВД России.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия», - отмечается в сообщении, где подчеркивается, что компания уже приняла меры по недопущению подобных случаев в будущем и продолжает проводить работы в данном сегменте.