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Путин дал поручения по тарифам на перевозки контейнеров в порты ДФО и Северо-Запада

06.12.2022 13:08|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин поручил правительству России вместе с РЖД и грузоотправителями подумать об изменении в 2023 году тарифов на контейнерные перевозки грузов в морские порты на Дальнем Востоке и Северо-Западе и из них, говорится на сайте Кремля.

Такие поручения даны по итогам совещания с членами правительства России, состоявшегося 16 ноября 2022 года, пишет РИА Новости.

«Правительству Российской Федерации… с привлечением открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и заинтересованных грузоотправителей рассмотреть вопрос об изменении в 2023 году тарифной политики при осуществлении контейнерных перевозок грузов в морские порты, расположенные на территориях Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, и из таких портов», - говорится в поручении.

Соответствующий доклад правительство должно сделать до 15 января 2023 года.

Теги: #РЖД #контейнерные перевозки #перевозчики
Источник: Псковская Лента Новостей
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