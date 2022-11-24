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Эковандалы облили краской фасад оперного театра «Ла Скала» в Милане

Экоактивисты облили краской фасад оперного театра «Ла Скала» в Милане, Италия.

Фото: агентство Agi

Инцидент произошел перед открытием нового сезона оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов», сообщают «Известия» со ссылкой на местное агентство Agi.

Участники акции также выступили с плакатами против использования газа и угля. Полиция задержала пятерых человек. Начались работы по очистке фасада театра.

Напомним, в прошлом месяце по Европе прокатилась волна эковандализма. Происходят нападения на произведения искусства, которые совершают члены организации, борющиеся с добычей нефти: они обливают полотна супом и черной краской. Были попытки испортить картину Энди Уорхола, экоактивисты приклеивали себя к картине Эдварда Мунка «Крик», Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», Ван Гога «Подсолнухи», Клода Моне «Стога сена».