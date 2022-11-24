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Правительство РФ не поддержало идею выплаты 13-й пенсии в декабре

Правительство России негативно оценило законодательную инициативу депутатов Госдумы о ежегодной выплате дополнительной пенсии в декабре. По мнению кабинета министров, 13-я пенсия за достижение пожилого возраста противоречит действующему законодательству.

Расчеты парламентариев, что перечисление в декабре дополнительной страховой выплаты повысит уровень благосостояния пожилых граждан, ошибочны. Данное решение потребует поиска дополнительных средств в федеральном бюджете и приведет к нарушению пенсионного законодательства, пишет RuNews24.

Так, статья 83 Бюджетного кодекса РФ подразумевает обоснование для любых социальных выплат через четкое обозначение источника дохода бюджета. В случае с 13-й пенсией инициаторы проекта их не перечислили, напомнили в правительстве.

Кабинет министров не рекомендует законопроект к обсуждению, подытожили чиновники событие.