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В Антарктиде вырастят арбузы

На антарктической станции «Восток» весной 2023 года планируют собрать первый урожай арбузов. Об этом сообщила заведующая отделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института Гаянэ Панова.

Для эксперимента выбраны лучшие отечественные и зарубежные сорта высокопродуктивных и скороспелых арбузов, цитируют «Известия» специалиста.

«Запустить фитотехкомплекс и посадить семена огурцов и арбузов полярники планируют в марте. К началу мая на станции "Восток" созреют первые арбузики», — сказала Гаянэ Панова.

Вкусовые качества антарктических арбузов, как ожидается, должны соответствовать знаменитым астраханским плодам, растущим под южным солнцем.

Для опоры и питания корневой системы растений в фитотехкомплексе ученые разработали конструкцию, сочетающую в себе три среды — твердую, жидкую и газообразную. Роль твердой среды, на которой располагаются и закрепляются корни, выполняет специальный тонкий и гидрофильный материал, жидкая среда представлена подачей к корням растений воды и питательных суспензий, система содержит воздушную прослойку, необходимую для дыхания корней.

Освещенность приближена к солнечному спектру. Для этого используются светодиодные светильники, которые создали биофизики в лаборатории регулируемых агробиосистем Агрофизического института совместно с индустриальным партнером.

В Антарктиде эксперименты по выращиванию растений в помещениях в полностью контролируемых условиях идут третий год. В прошлом году, по данным директора Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Александра Макарова, на станции «Восток» собрали 28,5 кг помидоров и 9 кг перцев с площади чуть больше 1 квадратного метра.