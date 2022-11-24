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В России и мире

Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря

09.12.2022 08:09|ПсковКомментариев: 0

По инициативе ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией ежегодно 9 декабря.

В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, сообщает calend.ru.

Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

Конвенция 2003 года — первый документ такого рода. Он особенно важен для стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН Ханс Корелл, объявив о решении учредить Международный день борьбы с коррупцией, призвал представителей более чем 100 стран, собравшихся на конференцию, подписать Конвенцию. Она должна стать важным инструментом международного права для противодействия коррупции, «наносящей ущерб развитию стран и представляющей угрозу демократии и режиму правового государства».

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. Как подчеркнул тогда в выступлении на форуме глава российской делегации замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков: «Россия ведёт с коррупцией бескомпромиссную борьбу и готова к конструктивному взаимодействию на антикоррупционном фронте со всеми государствами и соответствующими международными организациями». Также в России действует несколько законов о противодействии коррупции.

Ведь коррупция — это сложное социальное, экономическое и политическое явление, которое, в той или иной степени, затрагивает все страны, вне зависимости от уровня развития. Она замедляет экономическое развитие общества и подрывает государственные устои. Ни одна страна, ни один регион, ни одно общество не обладают иммунитетом от коррупции.

По данным Международного валютного фонда, коррупция ежегодно стоит мировой экономике порядка 1,5 триллиона долларов, или 2% от глобального ВВП.

Поэтому в этот день во многих странах мира проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией и каждый год посвящённые определённой теме.

В России силами общественных организаций, образовательных учреждений, представителей власти, правоохранительных структур и вообще всех неравнодушных граждан во многих российских городах в этот день проводятся самые разные акции и мероприятия, печатаются листовки и плакаты, рассказывающие о вреде коррупции и методах борьбы с ней.

Теги: #коррупция
Источник: Псковская Лента Новостей
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