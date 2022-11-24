В России и мире

Исторический рекорд по производству тепличных овощей ожидают в России

Аграрии должны собрать 1,5 миллиона тонн огурцов, зелёных культур и томатов. Сейчас выращено 1,43 миллиона тонн овощей в закрытом грунте. Это на 6,7 % больше, чем в 2021 году. В Минсельхозе РФ рассказали, что на данный момент урожай огурцов составляет 806,6 тысячи тонн, а томатов – 581 тысяча.

Больше всего такой продукции произведено в Московской, Липецкой, Волгоградской, Новосибирской, Калужской, Белгородской областях. Также эти овощи производят в больших количествах в Ставропольском и Краснодарском краях, в Карачаево-Черкессии и Татарстане, пишет RuNews24.

Аграрии, которые занимаются выращиванием овощей в закрытом грунте, получают различные меры господдержки. Им положены льготные инвестиционные кредиты и «стимулирующие» субсидии.