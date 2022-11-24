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Политика Илью Яшина* обвинили в распространении фейков и лишили свободы

Суд приговорил политика Илью Яшина* к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «112».

Фото: Telegram-канал «112»

Бывшего столичного муниципального депутата обвинили в распространении недостоверной информации о действиях Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации на Украине.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало распространение Яшиным* на YouTube-канале информации о событиях в Буче, которые правоохранительные органы сочли недостоверными. Сам Яшин* вину не признал.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента