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Законодатели предложили отменить мораторий на проверки бизнеса

Мораторий на проверки бизнеса не должен касаться безопасности работы коммерческих объектов, а чтобы не допускать коррупции, нужно сделать систему контроля максимально прозрачной, используя электронные реестры и видеофиксацию. Об этом после крупного пожара в торговом центре в Подмосковье сообщили в Госдуме и Совете Федерации.

Проверки гипермаркета OBI в Химках, где произошел крупный пожар, в последнее время не проводились из-за действующего моратория. Об этом сказал начальник Главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.

С марта этого года в России действует мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок бизнеса. Запрет актуален до конца 2022 года, а в следующем году большую часть бизнеса освободят от плановых проверок. Исключениями являются отдельные проверки социально значимых объектов по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований, а также опасных производственных объектов, пишет «Парламентская газета».

«Здесь проблем у нас никаких не возникало в том, что касается именно вопросов обеспечения пожарной безопасности. Но в связи с мораторием мы эти проверки не проводим», — отметил Сергей Полетыкин.

Пожар в торговом центре в Подмосковье произошел рано утром в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на 18 тысяч квадратных метров. По последним на 11 утра данным, возгорание удалось локализовать на площади в семь тысяч квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек.

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Мораторий на проверки вводили для того, чтобы контролирующие органы не «кошмарили» в первую очередь малый бизнес, напомнил первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. Однако, по его словам, в случае со сгоревшим магазином международной торговой сети речь идет уже далеко не о микропредпринимателях. «Конечно, нужны превентивные меры, — сказал сенатор. — Проверки полностью нельзя исключать, особенно если речь идет о безопасности и жизни людей».

Любое контрольное мероприятие — поле для коррупции, считает Абрамов, но исключить ее проявления можно, сделав процесс максимально прозрачным. Тем более технологии это позволяют. Сенатор счел необходимым минимизировать прямые контакты владельца бизнеса с представителями проверяющих структур, а все отчеты направлять в электронном виде. Кроме того, при проведении проверок должны использоваться фото- и видеофиксация.

О пересмотре моратория планируют решить и в Госдуме. «Я считаю, что из моратория нужно изъять проверки, которые касаются безопасности людей, — сказал председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. — Это очевидно. Вы когда в аэропорт проходите, вас проверяет служба безопасности независимо ни от чего. Так и здесь». По мнению депутата, не нужно отменять мораторий совсем, но не должно быть перегибов.

Из действующего моратория есть некоторые исключения, например проверку могут назначить, если компания относится к категориям чрезвычайно высокого или высокого рисков либо уже в течение последних трех лет совершила грубое нарушение. В 2023 году запрет на проверки организаций не будет действовать в отношении детских садов, школ и некоторых других учреждений.

Крупные пожары на складах происходят регулярно. 20 ноября огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров цветочного склада в Москве, погибли семь человек. В августе горел склад интернет-магазина в Подмосковье, площадь пожара составила 50 тысяч квадратных метров, для тушения задействовали авиацию. В Санкт-Петербурге 25 октября горел склад площадью шесть тысяч квадратных метров. Причины разные: основной версией пожара на цветочном складе Следком называл неисправную электропроводку. Сварочные работы, по заявлению Следкома, могли стать причиной пожара 9 декабря в подмосковных Химках.

МЧС изменило принцип проверок зданий после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года, рассказывал в конце прошлого года первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

В случае наличия претензий они предъявляются одному человеку — собственнику, который обязан устранить нарушения и найти тех, кто ответственен за них, добавил он.

Закрепить в законе обязательное участие органов государственного пожарного надзора на всех этапах строительства и реконструкции зданий предлагали парламентарии — такой законопроект группа депутатов Госдумы от всех фракций внесла в парламент еще в 2018 году. Тогда же он прошел первое чтение и больше не рассматривался. В документе также предлагалось пересмотреть организацию и проведение государственного мониторинга пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей.