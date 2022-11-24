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Умер знаменитый советский разведчик Георгий Санников

Известный разведчик Георгий Санников умер на 94-м году жизни. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в пресс-бюро Службы внешней разведки.

Георгий Санников - ветеран Внешней разведки КГБ и член Союза писателей России. На сайте СВР говорится, что он участвовал в ликвидации остатков националистического подполья в Западной Украине. Также Георгий Санников работал с ценной агентурой в Германии, участвовал в Четырехсторонних переговорах по Западному Берлину.

В 1977 году он ушел в отставку.

Занимался написанием книг и статей, выступал консультантом при съемках телевизионных передач и документальных фильмов о деятельности специальных служб.

Фото: mk.ru