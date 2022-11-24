В России и мире

Российскую кикбоксершу-чемпионку нашли мертвой в Москве

Российскую кикбоксершу Екатерину Думбраву нашли мертвой в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Днем в воскресенье,11 декабря, в своей квартире на улице Бирюкова найдена мертвой Екатерина Думбрава, мастер спорта международного класса по кикбоксингу», — говорится в заявлении. По предварительным данным, спортсменка покончила с собой. Обстоятельства смерти Екатерины Думбравы устанавливаются. Тело спортсменки обнаружила ее мать.

Как отмечает «Лента.Ру», Екатерина Думбрава неоднократно представляла Россию на международных соревнованиях по кикбоксингу. Спортсменка неоднократно завоевывала медали чемпионатов мира, Европы и России.