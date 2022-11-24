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Суд обязал пенсионерку выплатить компенсацию автовладельцу, сбившему беспризорную собаку

12.12.2022 00:45|ПсковКомментариев: 0

В Свердловской области суд обязал пенсионерку возместить ущерб, причиненный автомобилю после того, как его хозяин сбил на нем бездомную собаку, которую женщина подкармливала. Беспризорная Найда выбежала на дорогу на окраине города и была сбита машиной, рассказывает RG.RU.

Скорость автомобиля была такой, что он протащил тело собаки по дороге 17,5 метра. От удара повредились бампер и лакокрасочное покрытие. Ущерб, причиненный в результате ДТП автомобилю позже был оценен в 60 тысяч рублей.

Сначала Найда была еще жива. Пока инспектор ГИБДД фиксировал происшествие, собака скулила, а над ней плакали две женщины. Одна из них, Надежда Писарева, бывший воспитатель детдома, на вопрос полицейского, чья собака, ответила на эмоциях: «Моя!».

И позже ей, как хозяйке, предъявили претензии на возмещение ущерба. А когда она заявила, что находится на пенсии и таких денег у нее нет, на Писареву подали в суд.

И суд, как отмечает издание, принял «дикое решение» в пользу автовладельцев.

«Моей собаке, Босику, 23 года», - рассказала ответчица. На него у Надежды Писаревой и паспорт есть, а уличных собак она просто регулярно кормит.

Сейчас к ней забегают подкрепиться 9 псов.

Соседка Писаревой, Надежда Косарева, тоже выставляет еду бродяжкам. Косарева пыталась помочь подруге убедить судью, что у доброй собачки Найды не было хозяина - он умер. Но женщинам не захотели поверить.

Как отмечает «Московский комсомолец», адвокат Александр Татаринов считает, что «если бы личная собака Надежды Писаревой перебегала дорогу и была сбита, тогда, безусловно, хозяйка была бы виновна в причинении ущерба». Он считает принятое судом решение несправедливым и говорит, что его нужно обжаловать.

Источник: Псковская Лента Новостей
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