В России и мире

Продолжительность жизни повысилась в России, заявил глава Минздрава

Продолжительность жизни в России с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года, прогнозируется, что к концу текущего года этот показатель будет еще чуть больше. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на вебинаре «Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения».

«Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года, мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше», - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что Россия вышла на устойчивую траекторию по снижению смертности, показатели уже ниже, чем в 2019 году.