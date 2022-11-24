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Песков сообщил об отмене итоговой пресс-конференции Путина и новогоднего приёма в Кремле

Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая традиционно проходила в декабре, в 2022 году не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с журналистами 12 декабря.

«До Нового года не будет», - сказал он. Вместе с тем, спикер Кремля рассчитывает, что Владимир Путин найдёт возможность пообщаться с узким пулом журналистов, как он это делает регулярно, в том числе в ходе зарубежных поездок, пишет «Московский комсомолец».

Песков заявил, что новогоднего приёма в Кремле в этом году также не будет.

Что касается послания Путина Федеральному собранию, то это ещё будет уточняться. Песков пообещал проинформировать СМИ, когда решение будет принято.

Напомним, по действующему законодательству президент должен ежегодно выступать с посланием.