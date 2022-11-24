В России и мире

Пострадавший в драке с участием Григория Лепса попросил закрыть дело

Стороны потасовки с участием артиста Григория Лепса, в результате которой было возбуждено дело о причинении легкого вреда здоровью, примирились. Следует ожидать закрытия дела, рассказал адвокат певца Анатолий Кучерена.

«Да, Горбачев (пострадавший – ред.) подал заявление сегодня о прекращении уголовного преследования, оно находится у дознавателя, вопросов к Лепсу у него нет. Я занимался лично этим вопросом, в результате переговоров стороны примирились. Я очень надеюсь, что в ближайшее время дело будет закрыто, статья позволяет это сделать, Уголовный кодекс РФ также позволяет», – приводит слова Кучерена РИА Новости.

Хейфец подтвердил, что стороны разошлись «полюбовно».

«Законодательством России предусмотрена процедура примирения с потерпевшим по делам небольшой тяжести. Мы подали заявление: считаем, что примирение достигнуто, просим прекратить уголовное преследование. Считаем инцидент исчерпанным», – пояснил собеседник.

Ранее он рассказывал, что мужчина играл в нарды в баре на Московском проспекте, когда к нему обратился Лепс с предложением сыграть с ним по ставке в 10 тысяч долларов. Тот оказался, артист якобы ударил его в лицо, конфликт продолжился на улице. У пострадавшего, по словам адвоката, диагностирован перелом носа со смещением.

Смотрите также После неудачного концерта в Петербурге Григорий Лепс с охранниками избил мужчину. ВИДЕО

После потасовки возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).