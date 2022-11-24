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В России снова продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

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В России снова продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

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Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени, сообщается на сайте Росавиации. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.