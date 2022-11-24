В России и мире

О выводе войск с Украины до конца года не может идти и речи, заявил Песков

О выводе российских войск с Украины до конца года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, план состоял из 10 пунктов. Среди его предложений были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны», пишет РИА Новости.

«Я вам только что ответил, об этом не может быть и речи», - сказал Песков.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.