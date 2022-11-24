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Великобритания ввела санкции против экс-заместителя комдива 76-й дивизии ВДВ

Великобритания ввела санкции в отношении 12 крупных российских военачальников, трех иранских бизнесменов и официальных лиц, а также одной компании Ирана в ответ на удары РФ по инфраструктуре Украины. Об этом говорится в санкционном списке, опубликованном во вторник МИД Соединенного Королевства.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения, введены, в частности, в отношении командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского (экс-заместителя комдива 76-й дивизии ВДВ), командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ Николая Паршина, командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа Александра Санчика, а также генерал-майора Роберта Баранова, который, по информации британского МИД, возглавляет главный вычислительный центр ВС РФ, пишет ТАСС.