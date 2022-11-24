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Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада

Московские аэропорты в снегопад работают штатно, однако возможны задержки рейсов, сообщают пресс-службы воздушных гаваней.

«Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкость», — рассказали в пресс-службе Внуково.

В Шереметьево и Домодедово также подтвердили, что аэропорты работают в штатном режиме, пишет РИА Новости.

«В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолетов. В связи с этим возможны незначительные корректировки времени вылета», — уточнили в Домодедово.

В аэропорту рекомендовали путешественникам, использующим автотранспорт, закладывать дополнительное время на дорогу или пользоваться поездами «Аэроэкспресса».