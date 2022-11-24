В России и мире

Голикова предложила регионам достраивать соцобъекты за свой счет при нарушении сроков

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова предложила обязать регионы, затягивающие строительство социальных объектов, достраивать их за свой счёт.

Президент РФ Владимир Путин согласился: «Если вовремя не сдали - надо передать финансирование тем, кто умеет организовать работу», – цитирует главу государства РИА Новости.

По словам Голиковой, в ряде субъектов возникает тема, связанная с переносом сроков строительства социальных объектов и выполнения показателей, обозначенных в президентских майских указах. Но, по ее словам, есть и те, кто работает с опережением графика.

«Учитывая высокую ответственность перед населением за введение социальных объектов, дать поручение регионам страны, чтобы они своевременно исполняли те обязательства, которые на себя берут. У нас 2023 ключевой с точки зрения достижения тех показателей, которые стоят по реализации национальных проектов», - сказала Голикова, попросив регионы не переносить сроки на 2024 год.

Она также предложила обязать регионы, которые не успевают со строительством, строить за свой счет, а финансовые ресурсы перераспределять между теми, кто соблюдает сроки.

Путин отреагировал на это предложение, которое сама Голикова назвала непопулярным. «Я поддерживаю ваше предложение, имея в виду, в том числе и то, что программа модернизации первичного звена тоже неровно реализуется... Я согласен с этим. Популярно, непопулярно. Если вовремя не сделали, надо передать финансирование тем, кто умеет организовать работу», - сказал президент.