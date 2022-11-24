В России и мире

Добывать дельфинов в культурно-просветительских целях хотят запретить

Добывать дельфинов в культурно-просветительских целях предложили запретить. Инициатива родилась после того, как в 2018 году стала широко известна история «китовой тюрьмы» в бухте Средняя Приморского края, где в ужасных условиях содержали 11 косаток и 90 белух. Тогда группа депутатов подготовила законопроект, запрещающий вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Это позволит избежать появления новых «китовых тюрем» в стране, заявили разработчики. Документ приняли в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 15 декабря.

Поправки в Закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» запретят вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Речь идет о дельфинах, китах и морских свиньях. Но есть исключение: разрешение на вылов сможет выдать специальная комиссия правительства, на которую возложены разработка и реализация госполитики в области рыбного хозяйства и аквакультуры, сообщает «Парламентская газета».

Как пояснила соавтор законопроекта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, «такие разрешения будут выдаваться только в исключительных случаях — для сохранения и восстановления естественных популяций китообразных». Эту норму добавили по итогам работы согласительной комиссии, созданной для доработки первоначального проекта закона, который депутаты внесли еще год назад, пояснила депутат.

«Мы предложили любое такое решение правительственной комиссии в течение трех рабочих дней публиковать на сайте правительства. Это позволит сделать работу комиссии абсолютно прозрачной и обеспечить своевременный общественный контроль за ее деятельностью», — добавила Бессараб.

За почти год работы над документом инициатива получила широкую общественную поддержку. За нее на разных сайтах в интернете проголосовали миллионы общественников, зоозащитников и граждан, отметила Бессараб. Актуальность проблемы незаконного вылова китообразных подтверждают и регулярные сообщения в СМИ.

Так, 2 ноября этого года жители Севастополя стали свидетелями того, как мужчина выбросил ночью в море четырех дельфинов. Как стало известно позднее, это директор местного дельфинария, где животные отработали больше 10 лет. Этим летом он пытался продать дельфинов, рассказали очевидцы событий. Но, видимо, так и не найдя покупателей, просто решил избавиться от питомцев, сбросив их в открытую воду.