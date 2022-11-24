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В России и мире

Евросоюз ввел санкции против губернаторов нескольких российских регионов

17.12.2022 09:00|ПсковКомментариев: 0

Евросоюз ввел санкции против семи российских губернаторов, в том числе главы Московской области Андрея Воробьева.

Под новые санкции ЕС также попали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава Калужской области Владислав Шапша, руководитель Тверской области Игорь Руденя, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Мурманской области Андрей Чибис и руководитель Астраханской области Игорь Бабушкин, пишет РИА Новости.

Санкции вступают в силу с момента публикации в Официальном журнале.

Теги: #санкции
Источник: Псковская Лента Новостей
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