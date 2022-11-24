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В России и мире

ФАС изучит обоснованность введения штрафов со стороны Wildberries

17.12.2022 20:40|ПсковКомментариев: 0

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила обращение с просьбой разъяснить механизм работы с поставщиками и начисления им штрафов со стороны маркетплейса Wildberries, оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Член Общественного совета антимонопольной службы Алексей Кожевников направил письмо на имя руководителя ведомства Максима Шаскольского с просьбой дать разъяснения по работе маркетплейса, пишет РИА Новости. «Прошу вас дать официальное разъяснение ФАС России по вопросу допустимости компанией Wildberries такого подхода, при котором поставщик не знает всех условий договора, что серьезно влияет на финансовые показатели работы с онлайн-площадкой», - указано в письме.

«Указанное письмо поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке», - говорится в сообщении. Кожевников также приложил к письму материалы, демонстрирующие то, что штрафы не отражены в оферте и в документах о тарифах, на которые ссылается оферта, а также то, что сумма штрафов формируется непрозрачно, при этом сами по себе штрафы не имеют фото- и видеофиксации.

До этого продавцы начали массово жаловаться на штрафы со стороны маркетплейса за неверные габариты товаров. Один из продавцов рассказал РИА Новости, что ужесточение всех штрафов началось с 1 декабря. «За что штрафуют и в каком объеме — это неизвестно. У нас нет четких таблиц с расшифровкой, как должно быть и за что будут штрафы. Это уже на усмотрение самого Wildberries», - заявил он, отметив, что в его случае штраф и вовсе был начислен на одну единицу из партии одинаково упакованного товара, без уточнения причин и предоставления отчета.

О необходимости введения штрафов пропорционально реальному ущербу, а также с четкой фиксацией фактов нарушения и тарифной сеткой, понятной поставщикам, говорил и Кожевников в своем письме.

При этом в Wildberries рассказали РИА Новости, что компания отменила доплаты за неверно указанные габариты товаров еще 12 декабря. «Мы доверяем нашим продавцам и принимаем товары в соответствии с их размерами. Часть предпринимателей, к сожалению, злоупотребляют этим удобным сервисом и, обманывая нас, пытаются получить более низкие тарифы на перевозку товаров. <...> В итоге убытки несем не только мы, но наши партнеры-перевозчики», - пояснили там причину введения штрафов.

«Поэтому на складе происходит выборочный контроль и замер товаров: мы сравниваем заявленные и фактические габариты. И в случае несовпадения выставляем тарифы в соответствии с реальными габаритами товаров и просим продавцов доплатить разницу. <...> В случае если продавец не согласен с фактическими размерами его вещи, то он создает заявку на переобмер, и компанией проводится повторный замер товаров», - заключили в Wildberries.

Теги: #Wildberries #маркетплейс
Источник: Псковская Лента Новостей
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