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Россиянин заразился редким и опасным микроорганизмом после удаления зуба

Житель Ростова заразился редким и опасным микроорганизмом после удаления зуба в стоматологии.

Мужчина посетил стоматологию, после он обратил внимание на быструю утомляемость, его стали мучить лихорадка, боли в сердце, мышцах, позвоночнике, пишет RuNews24.

Мужчина обращался к терапевту и неврологу. Ревматолог обратил внимание на то, что незадолго до начала болезни пациенту удаляли зуб. Врач подумал, что у мужчины может быть инфекционный эндокардит. Обследование и анализ крови подтвердили диагноз. У горожанина в крови обнаружили микроорганизм Abiotrophia defectiva, относящийся к стрептококкам. Эта бактерия вызывает воспаление тканей сердца.

Правильный диагноз и во время назначенное лечение помогли избежать серьезных последствий.