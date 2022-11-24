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Социальный фонд России получил логотип

Логотип и фирменный стиль для Социального фонда России (СФР) разработала креативная команда АНО «Национальные приоритеты». Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Новый государственный фонд начнет работу с 1 января 2023 года и объединит функции Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Объединение позволит сократить количество бюрократических процедур и упростит механизмы получения услуг.

Эти идеи отражены в концепции логотипа – «Одна линия».

«Аббревиатура Социального фонда России превращается в непрерывную линию – с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода. Также она считывается как буква "Ф", символизирующая главный фонд страны», - пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

При создании фирменного стиля Социального фонда было разработано несколько версий исполнения логотипа. Окончательный вариант выбран по итогам серии количественных тестов, проведенных с привлечением разных целевых аудиторий, а также качественных исследований при участии непосредственных получателей услуг фонда.

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков отметил, что основная цель объединения фондов - повысить качество обслуживания людей и сделать процесс оформления многочисленных мер поддержки более быстрым и удобным. «Общая концепция фирменного стиля по смыслу представляет не только идею объединения и преемственности компетенций ПФР и ФСС, но и обновления функций и сервисов нового фонда. С 1 января на сайте Социального фонда будет размещен новый логотип, мы постепенно заменим вывески офисов клиентского обслуживания по всей стране. Визуальное обновление позитивно отразится на восприятии фонда в целом», - заметил Сергей Чирков.