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Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен 2023 год

Защита прав граждан в цифровой среде - одна из самых обсуждаемых тем в текущей общественной дискуссии, и 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите персональных данных, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Тема, связанная с защитой прав граждан в цифровой сфере, – главный нерв общественной дискуссии сегодня», - приводятся в Telegram-канале министерства слова Шадаева. Министр добавил, что права граждан должны быть защищены, отметив, что процесс цифровизации стал настолько быстрым, что регуляторика и общество не поспевают за ним.

По его словам, люди чувствуют себя незащищенными в цифровой среде, а конец этого года обозначил переход от стремительной цифровизации к тому, что «этот процесс надо упорядочить», пишет RuNews24.

«В первую очередь должны быть защищены права гражданина. 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите персональных данных», - подчеркнул министр.