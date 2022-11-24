В России и мире

Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Глеба Пьяных*

Четыре организации, в том числе «Роскомсвобода»**, а также три человека, включая журналиста Глеба Пьяных*, внесены в реестр иностранных агентов, сообщает Министерство юстиции России.

Как отмечает РИА Новости, в реестр включены журналистка Анастасия Жвик*, правозащитница Светлана Ганнушкина*, журналист Глеб Пьяных*, журналист, бывший шеф-редактор "Новой газеты"** Андрей Владимирович Колесников*.

Кроме того, список организаций-иноагентов пополнили: "Спортивное ЛГБТ-сообщество"**, Anti-Corruption Foundation Inc**, "Феминистское антивоенное сопротивление"**, а также "Роскомсвобода"**.

* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента

** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.