Водитель погиб в дорожной аварии в Пушкиногорском районе

Самая мощная котельная Пскова находится на грани выхода из строя

Ушла из жизни экс-председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева

Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен 2023 год

Путин поручил в короткий срок обеспечить все передовые части вооружением и боеприпасами

Девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в российском регионе

Муравья возрастом 35 млн лет обнаружили в куске балтийского янтаря

Муравья возрастом 35 млн лет обнаружили в куске балтийского янтаря

В России и мире

Девять человек погибли при пожаре в доме престарелых в российском регионе

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Частный дом престарелых горит в Кемерово, передают СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах. По предварительной информации, погибли девять человек. Как сообщает «Лента.ру», учреждение работало нелегально. Причины трагедии выясняются.