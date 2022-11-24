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Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово выросло до 20 человек

Число жертв пожара в частном доме престарелых в Кемерово выросло до 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС Кемеровской области.

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

«По последним данным, погибли 20 человек», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ещё двое получили ожоги и находятся в тяжёлом состоянии. В общей сложности помощь оказали шести пострадавшим, уточнили в региональном центре медицины катастроф.

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Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте пожара.

Губернатор Сергей Цивилев поручил за неделю проверить в Кемеровской области все дома престарелых — в первую очередь частные.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура организовала проверку.