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Около трёх тысяч жителей Белоруссии подали заявки на полёт в космос

Более 3 тысяч кандидатов от Белоруссии подали заявки на полёт в космос, из них отобрано шесть претенденток. Об этом сообщил зампредседателя президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Олег Чернышев во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина в Звёздном городке.

«Изначально более чем 3 тысячи кандидатов. Вышли на шесть наиболее достойных, в настоящее время они проходят очный медицинский осмотр, проведено более половины запланированных исследований», - приводит слова Чернышева РИА Новости.

В субботу президент Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков рассказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года и что первым белорусским космонавтом «должна быть девушка».

В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублёр должны определиться после отбора в ЦПК. В Роскосмосе 20 декабря сообщили, что шесть претенденток на полёт в космос из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Сейчас они проходят медицинские обследования, по результатам которых медкомиссия определит их годность к космическому полёту.