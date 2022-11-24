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В Китае за сутки коронавирусом заразились 37 миллионов человек

В Китае за сутки коронавирусной инфекцией заразились почти тридцать семь миллионов человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на непубличные данные Национальной комиссии Китая по здравоохранению.

Всего за первые двадцать дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов граждан, что составляет почти 18% населения.

Главный экономист консалтинговой компании MetroDataTech Чэнь Цинь считает, что нынешняя волна COVID-19 в Китае в большинстве городов достигнет максимума в период с середины декабря по конец января.

Как отмечает «Лента.ру», ранее со ссылкой на экспертов сообщалось, что Китай может столкнуться с пиком заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале января следующего года.