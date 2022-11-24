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Рогозину проведут операцию по извлечению осколка 26 декабря

Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, раненному в Донецке, в понедельник планируются извлечь осколок, сообщил РИА Новости его помощник.

«Операция по извлечению осколка в шейном позвонке планируется на понедельник», — сказал он.

Напомним, в среду ВСУ нанесли высокоточными боеприпасами удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина. Экс-глава «Роскосмоса» получил ранение металлическим осколком размером восемь на шесть миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике. В субботу Рогозина доставили в одну из больниц московского региона.